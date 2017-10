Alžirci nezakonito čez mejo, radi bi azil

ŽUNIČI – Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli tri državljane Alžirije, ki so na območju Žuničev nezakonito prestopili državno mejo.

Po zaključenem postopku so tujce, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, poslali v azilni dom.