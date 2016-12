Alojz ni nameraval ubiti žene Valerije

MURSKA SOBOTA – S pričakovanim izrekom oprostilne sodbe se je pred novim senatom okrožnega sodišča v Murski Soboti, predsedoval mu je sodnik Franc Granfol, končalo ponovljeno sojenje 48-letnemu Alojzu Stariču iz Nasove. Očitali so mu, da je avgusta lani v Apaški dolini poskusil ubiti 38-letno ženo Valerijo. Obtožnica, ki jo je zastopal višji državni tožilec Žarko Bejek, mu je predvsem očitala, da je ženo Valerijo, s katero je v ločitvenem postopku, v avtu napadel z nabrušenim izvijačem in jo lažje ranil, zaradi česar je bil že na prvem sojenju obsojen na polletno zaporno kazen, ki jo je že prestal. Vmes je višje sodišče ugodilo pritožbi tožilstva in zadevo vrnilo v novo obravnavo na prvostopenjskem sodišču.



Novi senat je v vnovični obravnavi, kjer se obtoženi ni zagovarjal in je vztrajal pri svojem pisnem zagovoru s prejšnje obravnave, neposredno zaslišal le dve priči: oškodovanko Valerijo ter njunega skupnega starejšega sina Aleksandra. Opravili so nekakšno preprostejšo rekonstrukcijo dogajanja na lokalni cesti v bližini Apač. Kljub temu senat ni našel dovolj dokazov, ki bi potrjevali naklep in bi se skladali z obtožnico, ki mu je očitala poskus uboja, zato je Alojz Starič kot nedolžen zapustil stavbo sodišča in bo zdaj skrbel za mlajšega sina, ki se je odločil, da bo živel pri njem.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.