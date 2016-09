Alkotesta ni opravil po navodilih, končal je na policiji

NOVA GORICA – V petek ob 2.30 so policisti v Novi Gorici ustavili 48-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga ta ni opravil po navodilih proizvajalca alkotesta. V nadaljevanju postopka so mu odredili strokovni pregled, ki ga je odločno odklonil.

Vozniku so zato odredili pridržanje v policijskih prostorih po 24. členu določil zakona o pravilih cestnega prometa. Zaradi kršitve prometne zakonodaje bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.