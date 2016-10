Alkotest svetil rdeče

TRIBAN – Ob 0.36 so policisti na cesti za Triban ustavili osebni avto, ki ga je vozil voznik iz Idrije.

Preizkus z alkotestom je pokazal 1,04 mg/l, vozil je tudi brez vozniškega dovoljenja.

Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.