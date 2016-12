Alkohola in denarja ni več

LJUBLJANA – V nedeljo okrog 9.30 so policiste obvestili o vlomu v gostinski lokal na Dolenjski cesti.

Ugotovili so, da je neznani storilec ponoči vlomil vhodna vrata in iz notranjosti odtujil več steklenic alkoholne pijače in menjalnino.

Z dejanjem je povzročil za približno 1000 evrov škode, so sporočili iz PU Ljubljana.