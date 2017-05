Alkohol ni bil dovolj, vzel je še drogo

NOVO MESTO – Policisti novomeške policijske uprave so v soboto zvečer na območju Dolenjske preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. V sedmih urah so odredili preizkus alkoholiziranosti 113 voznikom.

Kar 13 voznikov je vozilo pod vplivom alkohola, osem pa jih je imelo v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola (več kot 1,08 g/kg). Enemu od njih so odredili tudi strokovni pregled, saj je hitri test potrdil, da vozi pod vplivom prepovedanih drog.

Kršiteljem so začasno odvzeli vozniška dovoljenja, jim izdali plačilne naloge oziroma na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Policisti posebne skupine za nadzor prometa so psihofizično stanje voznikov motornih vozil na območju Šentjerneja in Krškega preverjali tudi v petek. Na območju Šentjerneja so ustavili štiri voznike, ki so imeli v litru izdihanega zraka od 0,61 do 0,95 miligrama alkohola.

Vsem so odvzeli vozniška dovoljenja in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

V Gorenji Stari vasi so ustavili še dva voznika, ki sta imela v litru izdihanega zraka 0,35 oziroma 0,40 miligrama alkohola.