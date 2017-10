Alkohol in nepravilna vožnja kriva za nesreče

ŠKOFJA LOKA – V soboto zjutraj je voznik na območju Škofje Loke s ceste zapeljal na brežino in povzročil prometno nesrečo, v kateri se je po podatkih policije lahko telesno poškodoval.



V soboto ponoči sta v Gozdu - Martuljku trčili vozili. Pri domnevni povzročiteljici nesreče so policisti pri preizkusu alkoholiziranosti ugotovili prisotnost alkohola (nad 0,52 mg/l).



Še eno prometno nesrečo s telesnimi poškodbami so obravnavali v nedeljo zvečer. Na gorenjski avtocesti pri Mostah se je zaradi nepravilne vožnje voznik z osebnim avtomobilom prevrnil na streho, poroča PU Kranj.