Alkohol jih je stal nadaljnjo vožnjo

KRANJ – Policisti so na Gorenjskem čez vikend vožnjo prepovedali več udeležencem v prometu.

V petek dopoldne so v Kranju iz prometa izločili dva voznika avtomobilov brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,27 in 0,10 mg/l), popoldne pa so avtomobil zasegli še vozniku avtomobila v Podbrezjah.

En avtomobil so v Kranju zasegli v soboto ponoči, enega pa prav tako v Kranju v soboto popoldne. Vožnjo so policisti prepovedali še vozniku neregistriranega avtomobila pod vplivom alkohola (0,30 mg/l), ki je bil v rutinski kontroli v nedeljo popoldne ustavljen v Kranju, zaradi alkohola pa so več voznikov obravnavali še gorenjski prometni, kranjskogorski, škofjeloški, tržiški in radovljiški policisti.