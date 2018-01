Alkohol je naredil svoje

KRANJ – Voznik osebnega avtomobila se je zaradi kombinacije neprilagojene hitrosti vožnje in vpliva alkohola (0,41 mg/l) v četrtek dopoldne prevrnil na streho. Obstal je ob železniški progi. Zaradi povzročitve prometne nesreče in prekrškov ga policisti obravnavajo v prekrškovnem postopku.

Brez vozniškega dovoljenja in še pod vplivom alkohola

Še pred morebitno nesrečo pa so policisti zvečer iz prometa na Bledu izločili voznika, ki je neregistriran osebni avtomobil vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,64 mg/l).

Brez veljavnega vozniškega in pod vplivom alkohola (0,66 mg/l) je bil na območju Bleda tudi voznik, ki so ga obravnavali v četrtek ponoči.

Obema so policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo in jima vozili zasegli. Zaradi prekrškov ju obravnavajo v prekrškovnem postopku.

Vozil pod vplivom prepovedanih drog

Gorenjski prometni policisti so v četrtek vožnjo prepovedali vozniku, ki je bil pozitiven na hitrem testu za prepovedane droge, kar je, enako kot alkohol, okoliščina, ki s svojim učinkom pomembno zmanjšuje voznikove sposobnosti za vožnjo. Oboje vpliva na zaznavo, predvidevanje, presojo ter na odločanje in reakcije voznika, ki so bodisi (pre)pozne ali pa jih pri določeni stopnji sploh ni. Vožnja vozila v takem stanju je zato izredno nevarna, še opozarjajo pri PU Kranj.