Aljaž zabodel očeta, nato pa še nekajkrat udaril s sekiro

MURSKA SOBOTA – Potem ko je poskusil umoriti očeta Franca, so policisti za 26-letnega Aljaža Novaka iz Šalincev odredili 48-urno pridržanje, nato pa ga z ovadbo za poskus uboja pripeljali pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Murski Soboti Natalijo Pavlič Goldinskij. Ta je zanj odredila enomesečni pripor. Višji državni tožilec Branko Murmayer je pripor predlagal zaradi ponovitvene nevarnosti, čemur je sodnica, kljub nasprotovanju obdolženčevega zagovornika, odvetnika Janeza Kočarja, tudi sledila.



Aljaž je osumljen poskusa uboja očeta Franca in zato ni bilo olajševalnih okoliščin, zaradi katerih bi ga lahko izpustili na prostost. Še posebno ob dejstvu, da je žrtev v napadu utrpela vbodno rano z nožem na ledvenem delu hrbta, druga rana pa je bila povzročena ob udarcu s sekiro. In čeprav 54-letnik ni bil hudo ranjen in ni v smrtni nevarnosti, grozi osumljencu mučno sojenje in najbrž tudi stroga sankcija. Za uboj (tudi nedokončani oziroma poskus uboja) je po kazenskem zakoniku namreč zagrožena zaporna kazen med pet in 15 leti.



Tako strogi kazni pa odločno nasprotujejo v Šalincih in okolici, kjer poznajo družinske razmere pri Novakovih. Povedali so nam, da naj bi bil za vse kriv oče, ki je pogosto pregloboko pogledal v kozarec in že dolgo izvajal družinsko nasilje ter teroriziral nekdanjo ženo, ki ga je zapustila, in dva otroka. Za obdolženega Aljaža nihče od sosedov ni imel niti ene slabe besede in žal jim je, da ga je vse to doletelo. »Pred bogom in sodiščem lahko zatrdim, da Aljaž ničesar ni kriv in si ni zaslužil pripora. Drugega pa ne morem komentirati,« nam je odkrito povedal sosed Milan Božič.



Napad se je, kot smo v Novicah že pisali, zgodil v soboto okrog 18.30. Takrat je občan poklical OKC PU Murska Sobota in povedal, da ga je zabodel sin in da krvavi. »Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 26-letni sin med prepirom v kuhinji z nožem dvakrat zabodel 54-letnega očeta. Nato sta odšla na dvorišče, kjer sta se pretepala in ga je sin še nekajkrat udaril s sekiro. Oškodovanec je bil odpeljan v bolnišnico in naj ne bi bil smrtno ogrožen. Ob tem je bil 26-letni osumljeni prijet, odvzeta mu je bila prostost in bo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja priveden k preiskovalnemu sodniku,« je povedala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš.