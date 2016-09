Alija mislil na ribe, naložil pa bombe

KRŠKO – Alija Tabaković se je lani poleti z očetovim terencem v družbi očeta in še dveh sorodnikov vračal z dopusta v rodni Maoći v Bosni. Policisti na mejnem prehodu Obrežje so pri pregledu v zunanjem žepu potovalke našli ročno bombo. Ko so se lotili podrobnejšega pregleda vozila, so našli še tri ročne bombe ter razstavljeno puško s 45 naboji. Dve bombi je imel skriti pomočnik Rešid Tabaković, ki je podpisal sporazum o priznanju krivde in je sodba že pravnomočna. Oče Hasan, ki je lastnik več avtomobilov, te vozijo družinski člani, in ki ob dejstvu, da gre za starejšega človeka, ki sam ne vozi, vozila zelo pogosto menjuje, se na sodišču zagovarja z molkom.



Prvoobtoženi Alija pa je za potrebe sojenja naštrikal zanimivo zgodbo o orožju. Teh bomb sploh ne bi nabavil, če mu tega ne bi naročil njegov avtomehanik iz Podčetrtka, ki je servisiral svoja oziroma očetova vozila. Terenski avto si je oče že zdavnaj želel, saj ima družina sorodnike v hribovitem predelu Bosne, in je po prodaji pasata za 16.000 evrov kupil bmw x5. Alija je ta avto, za katerega mu je oče obljubil, da ga bo prepisal nanj, odpeljal k mehaniku na tuning, da je bila moč motorja večja, poraba goriva pa manjša.



Beseda nanesla tudi na pištole



Z avtomehanikom, ki mu je Alija ostal dolžan 200 evrov, sta se pogovarjala o pištolah, Tabakovića naj bi vprašal, če mu ta lahko uredi »tisto«. A Tabaković je mislil, da »tisto« pomeni oprema za lovljenje rib, saj naj bi bil mehanik ribič, pa je naivno rekel: »Da.« Tistega dne, ko se je odpravljal z dopusta v Bosni, je zjutraj klical mehanika in ta mu je rekel, naj mu pripelje štiri. Ko je vprašal, kaj bo z njimi, naj bi se mehanik le smejal. In čeprav je bil Tabaković še vedno prepričan, da mehanik želi ribiško opremo, je naložil bombe. Dobil naj bi jih od nekega Srba, zanje pa naj bi ne plačal nič, ampak samo za puško. Na vprašanje tožilca, zakaj je bilo orožje v Bosni zakopano, je povedal, da zato, da ga ne bi našli otroci ali kdo drug.



Ko je na prostor za priče stopil avtomehanik, ki je servisiral Tabakovićev avto, je bil nemalo začuden, ko ga je sodnik pobaral, ali je ribič oz. ali se ukvarja z ribolovom. Povedal je, da ne. Da mimo njegove hiše sicer teče potok, a še nikoli v življenju v njem ni videl nobene ribe. Tako kot se z obtoženim nikoli ni pogovarjal o tem, naj mu prinese ribiško opremo, še manj pa bombe.



Tetovaže v arabskem jeziku



Res mu je obtoženi ostal dolžan in mu je v zameno za plačilo ponujal rezervne dele za avtomobile, telefon pa tudi orožje. »Ja, itak, tanke sem mu ponujal,« je bil ciničem Tabaković, ki se je nesramno odzval tudi na tožilčevo pripombo oz. vprašanje o tetovažah po rokah in vratu, ki jih ima opremljene z besedami v arabskem jeziku. To ga je tožilec verjetno vprašal zato, ker je bombe naložil v Maoći, ki je le štiri kilometre oddaljena od Gornje Maoće, zaprtega kraja, ki je center islamskega fundamentalizma in v katerega neznanci ali novinarji nimajo vstopa. Vas je povsem izolirana, dostop do nje zelo težaven, tako da pot najlažje obvladuješ s terencem. Sojenje Tabakoviću, pri katerem so v hišni preiskavi našli tudi pištolo z naboji, sam trdi, da je to očetova last, se bo nadaljevalo z dokazovanjem.