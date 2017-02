Aleš se je pred snemanjem zverinskega mučenja prijavil v resničnostni šov

KRŠKO – »Pa sem se spet prijavil v Kmetijo: Nov začetek. Upam, da bom vsaj letos sprejet,« je lanskega aprila na svojem facebook profilu ponosno zapisal Aleš Olovec.

Nekaj mesece kasneje 20-letnega fanta pozna vsa Slovenija, sicer ne po zaslugi resničnostnega šova, ampak kot domnevnega napadalca na 26-letnega A. C., ki je v ponedeljkovi noči v mlaki krvi obležal sredi travnika pri Podbočju. Mučenje je zaradi prenosa v živo na njegovem facebook profilu videla skoraj celotna šokirana Slovenija.

Še isti dan so osumljenca napada, omenjenega 20-letnika in Martina Kovača (29), alkoholizirana prijeli. Odredili so jima pripor, 26-letna žrtev pa je včeraj umrla v UKC Ljubljana.