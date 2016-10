ROGATEC – V dopoldanskih urah so policisti na mejnem prehodu Rogatec pri izstopu iz Slovenije obravnavali 30-letnega državljana Albanije, ki je več let nezakonito prebival v Belgiji.

Zaradi kršitve zakona o tujcih so mu izrekli globo 250 evrov in izdali odločbo o prepovedi vstopa na območje EU ter ga odpeljali v center za tujce, so sporočili iz PU Celje.