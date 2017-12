Akutno pijan se je v Gornji Radgoni zabil v drevo

GORNJA RADGONA – 9. decembra je v Gornji Radgoni 38-letni voznik osebnega avtomobila trčil v drevo. Ob prihodu na kraj nesreče so policisti ugotovili, da je voznik neodziven. Tja je prišla tudi lastnica vozila, ki je vozilo z rezervnim ključem odklenila in s tem omogočila dostop zdravstvenemu osebju do voznika.



Voznik je bil z reševalnim vozilom odpeljan v SB Murska Sobota, kjer je bilo ugotovljeno, da se v nesreči ni telesno poškodoval, ampak je le »akutno pijan«. V skladu z določili zakona o pravilih cestnega prometa mu je bil odrejen strokovni pregled z odvzemom krvi in urina.

Pijan kot mavra



Na podlagi poročila o toksikološki preiskavi, ki ga je izdelal Inštitut za sodno medicino v Ljubljani, je bilo ugotovljeno, da je imel voznik v organizmu najmanj 4,23 grama alkohola na kilogram krvi in v urinu najmanj 6,28 g/kg alkohola. Zoper voznika bo na pristojno sodišče podan obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Murska Sobota.