Akcija proti telefonom: dve uri in že toliko kršiteljev

LJUBLJANA, KRANJ – Danes policisti že poostreno preverjajo, ali udeleženci v prometu med vožnjo telefonirajo oziroma uporabljajo druge naprave, ki zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje. Današnji začetek nadzora je del 14-dnevne akcije za preprečevanje rabe teh naprav med vožnjo.

»Usklajen in intenziven dvourni nadzor je danes potekal na območju ljubljanske in kranjske policijske uprave, policisti obeh uprav pa so v zelo kratkem času ugotovili 132 kršitev. Na Gorenjskem je bilo kršitev 33, na območju Ljubljane pa 99. Najpogostejša razloga za uporabo telefona med vožnjo pri kršiteljih sta bila nujen službeni klic ali pa to, da so se samo na hitro oglasili. Pozornost od dogajanja na cesti tudi sicer največkrat odvrača ravno telefoniranje med vožnjo, dogaja pa se še, da vozniki – med kršitelji najdemo tudi kolesarje – pišejo SMS-sporočila, iščejo informacije na internetu (velikokrat je razlog v iskanju prave poti z GPS) se snemajo in se posnetke objavljajo itd. Takšno ravnanje ima velik negativen vpliv na potek prometa in prometno varnost predvsem zaradi nezbranosti in nepozornosti udeleženca na ključne informacije iz okolja,« sporoča PU Ljubljana.

Gre za odsotnost zaznavanja v času in na razdalji, ko se ti vozniki vozijo mimo drugih vozil ali se srečujejo s pešci. Kako zelo so vozniki odsotni, je odvisno od načina uporabe teh stvari, bi pa vsakršna raba npr. telefona pri samo 15-sekundni uporabi pomenila, da za volanom vsaj toliko časa ni nikogar, ki bi lahko pravočasno reagiral na nevarnost. Teh 15 sekund v razdalji pri 50 km/h pomeni približno 200 metrov vožnje, pri večjih hitrostih pa še bistveno več. Telefon je tudi sicer zelo množično uporabljena tehnološka naprava, kar kažejo podatki o poslanih SMS- in MMS-sporočilih in minute opravljenih klicev s teh naprav. V letu 2015 so uporabniki po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji poslali več kot 2,6 milijarde sporočil in opravili približno 4 milijarde minut klicev. V teh številkah pa so tudi »kritična« sporočila in minute med vožnjo, kar na cestah povzroča nevarnost. Voznikov, ki to počnejo med vožnjo, je na območju Gorenjske in Ljubljane vsako leto okoli 10.000.