Akcija pri policistih v Ljubljani

LJUBLJANA – V torek ob 23.16 so v prostorih policijske uprave na Prešernovi cesti zaznali vonj po dimu.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so pregledali prostore in opravili meritve prisotnosti nevarnih plinov v zraku. Zaznana je bila nekoliko povečana koncentracija ogljikovega monoksida, zato so prostore nadtlačno prezračili in svetovali, da ogrevalne naprave v objektu preveri pooblaščeni serviser, je poročala uprava za zaščito in reševanje.