Aco s traktorjem v globel

IMENJE – »Ja, ja, žalostno, res, tako huda tragedija!« je ena od obeh sosed objokovala usodno naključje, ki je včeraj doletelo vasico Imenje, ta se razprostira med Krtino in Moravčami.

Nad vasjo je gozd. Ta se razlega tudi nad mogočno kmetijo Kocjančičevih. Jogurt, mleko, skuto in jajca, piše na veliko pred vstopom na njihovo dvorišče, je mogoče dobiti pri njih. Okoli 70 glav živine sami vzrejajo, lisasto pasmo in frizijke.

To so resnično pridni ljudje, so nam zatrjevali vsi po vrsti. Najbližja soseda je gospodarja Franca videla še dan pred tragedijo. Franc, ki so ga njemu najbližji klicali kar Aco, se je včeraj zjutraj s svojim traktorjem namenil navkreber v gozd. Po les. Ki naj bi bil že pripravljen za odvoz.

Kaj vse se je moralo tedaj zgoditi 59-letnemu kmetovalcu, ključavničarju in pomembnemu delavcu v Mlinostroju, da so ga reševalci našli šele čez tri ure, včeraj še ni bilo povsem jasno. Le to, da so morali z vsemi razpoložljivimi močmi in znanjem posredovati tudi poklicni gasilci CZR Domžale ter prostovoljci PGD Moravče in PGD Krašce.

Franc naj bi s traktorjem zletel v prepadno globel, in sicer nekaj minut pred enajsto dopoldne. Tragična delovna nesreča se je zgodila pravzaprav tik nad domačijo Kocjančičevih, tako rekoč pred domačim pragom. Franc je zapustil štiri marljive otroke, najmlajšemu je komaj 14 let.