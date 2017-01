76-letnico je zbila od zadaj

GROBELNO – V četrtek okoli 15. ure so bili policisti obveščeni o nesreči v Tratni pri Grobelnem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 29-letna voznica osebnega avtomobila na ozkem vozišču lokalne ceste od zadaj trčila v 76-letno peško, ki je hodila pred njo.

Peška se je ob trčenju hudo poškodovala. Zaradi povzročitve prometne nesreče bodo zoper voznico podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.