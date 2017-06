MOST NA SOČI – V torek so policisti v naselju Most na Soči ustavili 56-letnega voznika osebnega avtomobila in ugotovili, da je vozil v času sodnega ukrepa prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije.

Policisti PP Tolmin so osebno vozilo zasegli. Zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.