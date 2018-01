54-letnica trčila v divjega prašiča

PRVAČINA – V soboto okrog 20. ure je 62-letna voznica peljala iz smeri Prvačine proti Volčji Dragi. Z vozilom je zadela divjega prašiča, tega pa je po trčenju odbilo v vetrobransko steklo avta, s katerim se je iz Volčje Drage proti Prvačini pripeljala 54-letnica.

V prometni nesreči je bila 54-letnica lažje poškodovana. Prašič je na kraju nesreče poginil in je zanj poskrbel član lovske družine. Policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico, so sporočili iz PU Nova Gorica.