53-letni voznik trčil v zid

STARO SELO – V petek je 53-letni voznik osebnega avtomobila vozil po glavni cesti iz Kobarida proti Robiču in pri Starem selu zapeljal na bankino, nato pa po nekaj metrih s prednjim desnim delom vozila trčil v nižji betonski zid. V prometni nesreči je bil voznik lažje poškodovan. Prvo pomoč so mu nudili reševalci NMP ZD Tolmin in ga odpeljali na pregled v ZD Tolmin.

Policisti so povzročitelju prometne nesreče v postopku odredili tudi preizkus alkoholiziranosti in rezultat je pokazal 0,88 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi več ugotovljenih kršitev prometne zakonodaje bodo bovški policisti zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.