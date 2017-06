46 voznikov pod vplivom alkohola

NOVO MESTO – Na območju PU Novo mesto je med 5. in 11. junijem potekal evropsko usklajen nadzor vožnje voznikov pod vplivom alkohola in prepovedanih drog. Policisti so odredili preizkus alkoholiziranosti 1576 voznikom motornih vozil. Od teh jih je bilo 46 pod vplivom alkohola. Pri 13 so ugotovili prisotnost alkohola nad 0,52 mg/l, 37 pa so zaradi prisotnosti alkohola odvzeli vozniška dovoljenja (enega so pridržali).

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi so za tri voznike odredili strokovni pregled.