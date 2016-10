45-letnik izgubil oblast

ŽUŽEMBERK – V torek nekaj pred 17. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti med Bičem in Žužemberkom.

Iz PU Novo mesto so sporočili, da je 45-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozila 39-letna voznica. Reševalci so lažje poškodovano voznico odpeljali v bolnišnico.