44-letnica zapeljala v 24-letnika

SREBRNIČE – V četrtek po 18. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči pri Srebrničah. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 44-letna voznica, ki je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 24-letni voznik.

Oba udeleženca nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah se je voznica lažje poškodovala.