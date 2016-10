42-letnik vozil pijan, ostal brez vozniškega

DOBROVO – V soboto v poznih večernih urah so policisti v naselju Dobrovo ustavili 42-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal 0,69 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa bodo zoper 42-letnega voznika podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.