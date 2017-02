42-letnik izginil neznano kam, ste ga videli?

MARIBOR – Neznano kam je odšel Mehmeti Šočri, star 42 let, iz Maribora. Pogrešani je bil nazadnje viden 12. februarja okoli 10. ure, so sporočili iz PU Maribor.

Mehmeti je visok 175 cm, vitke postave, številka čevljev 42 ali 43, ima ožji obraz in temne kratke lase, ki so že nekoliko sivi, rjave oči, na levi nogi pa vidne močne poškodbe, ki so posledica prometne nesreče. Govori, albansko, nemško, angleško in jezike bivše Jugoslavije.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.