40 gasilcev se je borilo z ognjenimi zublji

MOSTE – Ob 11.27 je zagorela drvarnica v Mostah (občina Komenda), zatem pa se je ogenj razširil na stanovanjsko hišo in sosednjo garažo. Posredovalo je 40 gasilcev iz PGD Moste, Komenda, Križ in Kamnik, ki so požar omejili in ga pogasili.

Drvarnica velikosti 7 x 5 metrov in inventar sta bila v požaru uničena, sosednja garaža v izmeri 25 x 12 metrov in stanovanjski objekt pa sta bila poškodovana. Vzrok požara in višino gmotne škode še ugotavljajo pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.