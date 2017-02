37-letnik jim je bil sumljiv

LJUBLJANA – V soboto okrog 7.45 so policiste obvestili o nezanesljivi vožnji voznika golfa v Šiški. Na Celovški cesti so voznika izsledili in opravili kontrolo.

Ugotovljeno je bilo, da je voznik (37) vozil pod vplivom alkohola (0,43 mg/l). Kršitelju je bil izdan plačilni nalog in odvzeto vozniško dovoljenje.