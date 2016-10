37-letnik izsiljeval prednost in povzročil trčenje treh

AJŠEVCI – Malo pred 7. uro je prišlo do prometne nesreče v Ajševcih, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Povzročitelj nesreče je 37-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Rožne Doline proti križišču za Kromberk in pri tem izsilil prednost 45-letnemu vozniku. Ko se je ta umikal, je trčil v vozilo, v katerem je bil 32-letnik, ki je zavijal levo proti Ozeljanu.

V nesreči sta bila poškodovana 45-letni voznik in njegov 20-letni sopotnik. Oba so prepeljali v šempetrsko bolnišnico.