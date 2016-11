35-letnik se je nedostojno vedel do natakarice

JAVNI RED IN MIR

TOLMIN – V petek v zgodnjih večernih urah so policisti obravnavali kršitev javnega reda in miru v enem od gostinskih lokalov na območju Tolmina, kjer se je eden od gostov, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti nedostojno vedel do tamkajšnje uslužbenke.

Zaradi kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru je bil 35-letnemu kršitelju izdan plačilni nalog.