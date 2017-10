35-letnik osumljen povzročitve hude poškodbe

NOVA GORICA – V nedeljo ob 12.27 je bila policija obveščena o sumu povzročitve hude poškodbe v neposredni bližini ene od okrepčevalnic v Novi Gorici (Ulica Gradnikove brigade). Policisti PU Nova Gorica so ugotovili, da je 35-letnik z obema rokama močno potisnil drugega moškega, da je ta padel na tla in si poškodoval roko (sum zloma zapestja leve roke). Poškodovanca so zdravniško oskrbeli v šempetrski bolnišnici.

Policisti PP Nova Gorica bodo na podlagi ugotovljenih dejstev 35-letnika kazensko ovadili na novogoriško državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.