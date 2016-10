35-letnik okradel starejšega moškega

KRANJ – Včeraj dopoldne je v Kranju 35-letni domačin starejšemu moškemu iz hlačnega žepa odtujil denarnico z dokumenti in gotovino, po drzni tatvini pa je pobegnil. Kranjski policisti so na podlagi opisa oškodovanca izsledili tatu, mu odvzeli prostost in ga pridržali, med zbiranjem obvestil pa so našli še odtujeno denarnico, v kateri pa ni bilo več denarja.

Policisti o drzni tatvini še vodijo postopek, z ugotovitvami pa bodo seznanili pristojno državno tožilstvo.