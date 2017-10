32-letnik brez dovoljenja in z ukradenimi tablicami

NOVO MESTO – Med kontrolo prometa v okolici Novega mesta so policisti ustavili 32-letnega voznika renaulta kangooja. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.



Renaulta so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.