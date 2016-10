31-letnik trčil v ograjo mostu

NOVO MESTO – V torek zvečer so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na Kandijski cesti v Novem mestu. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 31-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo Kandijskega mostu.

Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so policisti na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.