31-letnik pijan omagal in še psoval policiste

NOVO MESTO – V petek okoli 18.30 so ob cesti v Venišah policisti našli ležati 31-letnika, za katerega so sumili, da je omagal zaradi različnih psihoaktivnih substanc.

Moškemu so odredili preizkus alkoholiziranosti, a ga je odklonil, in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Ker se je razhudil na policiste, so mu napisali tri plačilne naloge in ga pridržali do streznitve.