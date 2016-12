31-letnik kradel na avtobusu

CELJE – Včeraj okoli poldneva so celjski policisti obravnavali drzno tatvino. 31-letnik iz Pečice je na relaciji Celje–Prebold kot potnik vstopil na avtobus in iz kasete s kovanci odtujil 70 evrov, so sporočili iz PU Celje.

Po storjenem kaznivem dejanju so policisti v sodelovanju z voznikom avtobusa storilca izsledili in prijeli. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.