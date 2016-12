29-letnik trčil v nasproti vozeče vozilo, 34-letnica v ograjo

KRŠKO – V petek zvečer je na cesti od Gmajne proti Zameškemu 29-letni voznik osebnega vozila zapeljal na nasprotni pas, trčil v nasproti vozeče vozilo in odpeljal naprej. Pozneje se je sicer vrnil in se opravičil za škodo, na kraju nesreče pa so bili tudi krški policisti, ki so mu odredili preizkus alkoholiziranosti – v litru izdihanega zraka je imel 0,44 mg alkohola.

V soboto ob 4.30 je 34-letna voznica osebnega avtomobila v Novem mestu zapeljala s ceste in se zaletela v ograjo. Poškodovala se ni, je pa alkotest pokazal 0,83 mg/l.

Malo kasneje je 25-letni voznik osebnega avtomobila prav tako v Novem mestu zapeljal na rob obcestne ograje in se prevrnil na streho. Voznik se ni poškodoval, bil pa je pijan (0,58 mg/l).