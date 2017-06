26-letni Lucijčan s kokainom in pištolo za volanom

LUCIJA – V soboto ob 3. uri ponoči so policisti v Luciji ustavili osebni avto, ki ga je vozil 26-letni domačin. V postopku jim je izročil dva zavojčka z belo prašnato snovjo (sum na kokain) in pištolo. Voznik ni bil alkoholiziran, je pa hitri test pokazal uživanje kokaina. Strokovni pregled je voznik odklonil. Pištolo so mu zasegli, prav tako prepovedano drogo.

Sledijo obdolžilni predlog (po ZPRCP 107/12, zveza 10), hitri postopek po 33/2 ZPPPD in hitri postopek 8/4 ZOro-1, so sporočili iz PU Koper.