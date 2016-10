25-letnika odstranili s ceste

KOPER – V ponedeljek ob 9.58 je policiste poklical moški in povedal, da po hitri cesti iz Kopra proti Bertokom hodi moški, oblečen v temnejša oblačila in s kapuco na glavi.

Policisti so legitimirali 25-letnega državljana Latvije. Izdali so mu plačilni nalog in ga varno pospremili s hitre ceste.