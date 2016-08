25-letnik kršil javni red in mir

ČRNOMELJ – V noči na četrtek so črnomeljski policisti odvzeli prostost in pridržali 25-letnika iz okolice Črnomlja. Okoli pol enih zjutraj je pod vplivom alkohola kršil javni red in mir, kričal in razbijal ter se kljub ukazom policistov ni pomiril.

Nadeli so mu lisice in ga odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Zaradi kršitve javnega reda in neupoštevanja ukazov policistov si je prislužil dva plačilna naloga.