25-letnemu delavcu v silosu ukleščilo roko

ANHOVO – V ponedeljek ob 11.59 je bila policija obveščena o delovni nesreči delavca v enem od podjetij na območju naselja Anhovo.

Po prvih podatkih je do nesreče prišlo med čiščenjem silosa za izsesavanje žaganja. Pri tem je polž v silosu delavcu ukleščil roko. Huje poškodovanemu so mu nudili zdravniško pomoč in ga odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.