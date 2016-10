24-letnika testirali na mamila, zdravila in alkohol

DRAGONJA – V četrtek ob 1.52 so policisti na Šmarski cesti naleteli na prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen 24-letni domačin z osebnim avtomobilom. Vozil je od Dragonje proti Šmarjam in zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom ter zapeljal s ceste.

Poškodovanega so ga odpeljali v splošno bolnišnico Izola, zanj pa so odredili strokovni pregled na mamila, zdravila in alkohol. Cesta je bila ponovno odprta ob 3.55, so sporočili iz PU Koper.