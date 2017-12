23-letnik s prtljago ni prišel mimo policije

OBREŽJE – Na mejnem prehodu Obrežje so dopoldne policisti pregledali 23-letnika s Kosova na avtobusu, ki je pripeljal v Slovenijo. Pri temeljiti mejni kontroli so v njegovi prtljagi našli 150 petard, ki so na seznamu nedovoljenih pirotehničnih izdelkov. Petarde so zasegli in uvedli postopek o prekršku.