23-letnik povzročil nesrečo

STAROŠINCE – V sredo okoli 16.15 je 23-letnik vozil osebni avtomobil po lokalni cesti iz smeri Starošinc v smeri Cirkovc. Ko se je vključeval na prednostno cesto, je izsilil prednost 50-letni voznici osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Ptuja proti Devini. Kljub temu da je skušala preprečiti trčenje z umikanjem v levo, je s prednjim delom vozila trčil v zadnji desni del vozila voznice. Po trčenju je voznico odbilo levo, kjer je na nasprotnem smernem vozišču trčila v zadnji levi del osebnega avtomobila, ki ga je iz smeri Devine pripeljal 37-letnik. Od tukaj je vozilo voznice odbilo desno, do drsne kovinske ograje, v katero je trčila, nato pa levo čez vozišče po nasipu navzdol, kjer se je vozilo obrnilo na streho in se ustavilo.

Ukleščeno voznico so iz vozila rešili gasilci, nato pa so jo z reševalnim vozilom odpeljali v ptujsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je hudo poškodovana.

V nesreči se je lažje poškodoval tudi 37-letnik. Policisti bodo 23-letnika kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.