21-letniku zaplenili avto

OTOČEC – Policisti PU Novo mesto so v četrtek obravnavali prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Okoli 12. ure so na Otočcu ustavili 21-letnega voznika osebnega avtomobila in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran avtomobil (registrske tablice so bile od nekoga drugega).

Vozilo so zasegli in o kršitvah z obtožilnim predlogom seznanili sodišče.