21-letnik se je moral hladiti na policiji

SEVNICA – Sevniški policisti so bili v noči na 24. 12. obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v lokalu v Sevnici.

21-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, spodbujal je k pretepu in vpil. Policisti so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.