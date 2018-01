20-letnica najprej v ograjo, nato v avto 49-letnice

PODČETRTEK – V torek okoli 6.30 je 20-letna voznica osebnega avta vozila iz smeri Pristave pri Mestinju proti Podčetrtku in v ostrem desnem ovinku izgubila oblast nad vozilom. To je zaneslo čez nasprotnosmerno vozišče v ograjo in nato čelno v vozilo, ki ga je nasproti pripeljala 49-letna voznica.

V trčenju se je 49-letna voznica huje poškodovala, 20-letna pa lažje, poroča PU Celje.