19-letnik s ceste v trdnjavo

BOVEC – V nedeljo popoldne je 19-letni voznik osebnega avtomobila vozil po zasneženi cesti iz smeri Predela proti vasi Strmec in zaradi neprilagojene hitrosti in spolzkega vozišča z vozilom zapeljal desno in trčil v objekt ob cesti (oz. vogal stare trdnjave ob cesti).

V prometni nesreči ni bil poškodovan. Bovški policisti so mu zaradi kršitve prometne zakonodaje izdali plačilni nalog.