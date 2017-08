18-letna Slovenka v Grčiji umrla zaradi notranjih krvavitev

KONTOKALI – Iz potovalne agencije Collegium Mondial Travel(CMT potovalna agencija d.o.o.) so javnost obvestili o tragičnem dogodku, ki se je v soboto zgodil v Grčiji. Včeraj, nekaj minut po 12. uri po lokalnem času, je namreč v bolnišnici v kraju Kontokali umrla 18-letna slovenska državljanka.

V petek se počutila slabo, sledil je operacijski poseg

Vzrok smrti so bile notranje krvavitve, ki so bile posledica predobstoječega resnega medicinskega stanja. Potem ko se je potnica v petek zjutraj počutila izredno slabo, so jo nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so takoj izvedli operacijski poseg. Po operaciji je bila vso noč v kritičnem stanju in ob prisotnosti staršev, ki so prispeli v Grčijo.

Pogrebna slovesnost bo na željo staršev v ožjem družinskem krogu.

