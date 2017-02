17-letnika naj bi z nožem zaklali v Mariboru - policija pa pravi tole

MARIBOR – Kot so poročali mediji, med njimi portal Maribor24, naj bi 17-letnika ponoči v Mariboru napadli z nožem, ga večkrat zabodli po močno porezali po telesu. Opotekajoč naj bi z zadnjimi močmi poiskal zdravniško pomoč, njegova mama pa v šoku očividce poziva, naj pomagajo loviti storilce.

Mladoletnika naj bi napadla skupina ljudi, ki naj bi od njega sprva zahtevala vžigalnik, nato pa se spravila nanj z noži.

»V bolnišnici je bil v operacijski dve uri, da so mu to zašili in sčistili vse rane, dobil je več šivov, čez dva dni imava prevez,« je za Maribor24 povedala mama mladostnika.

Kaj se je zares dogajalo?

Vendar kot poroča policijska Uprava Maribor zgodba ni resnična oz. je polna nasprotovanj.

»Zaradi nasprotujočih si navedb v prijavi, večkrat spremenjene izjave mladostnika in drugih okoliščin obravnavanega primera, policija nadaljuje z intenzivnim preverjanjem okoliščin. Prva zbrana obvestila kažejo na to, da do napada več oseb ni prišlo. V noči na 1. februar tudi ni bilo podane nobene podobne prijave, na podlagi katere bi lahko sklepali, da se je na tem območju zadrževala skupina, ki bi sodelovala pri takšnem dejanju.« so še sporočili.

Od kod globoke vreznine, ni jasno.